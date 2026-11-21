{"_id":"6b0160115b4a81195500fe51","slug":"video-kanpur-rainwater-accumulated-on-land-acquired-for-new-kanpur-city-has-receded-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: न्यू कानपुर सिटी की अधिग्रहीत जमीन पर भरा बरसात का पानी हुआ कम, जल्द शुरू हो सकते हैं विकास कार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: न्यू कानपुर सिटी की अधिग्रहीत जमीन पर भरा बरसात का पानी हुआ कम, जल्द शुरू हो सकते हैं विकास कार्य

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 21 Nov 2026 02:40 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 02:40 PM IST







Link Copied



न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए सिंहपुर के आसपास अधिग्रहीत की गई जमीन पर बरसाती पानी का जमाव कम हो गया। उम्मीद है कि अब योजना के तहत जल्द ही करीब एक पखवाड़े में यहां सड़क, नाली, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं के निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। ... और पढ़ें

विज्ञापन