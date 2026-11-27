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कानपुर: उर्सला के प्राइवेट वार्ड में अखिलेश दुबे के इलाज और प्राइवेट वार्ड में रखने पर उठे सवाल

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 27 Nov 2026 06:59 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 06:59 PM IST







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कानपुर नगर में जिला कारागार से उर्सला जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में अभियुक्त अखिलेश दुबे को कथित तौर पर बिना ठोस चिकित्सीय आधार के रखे जाने को लेकर शिकायत पत्र भेजा गया है। पत्र में चिकित्सकों की भूमिका, संदिग्ध मुलाकातों और नियमों के पालन पर सवाल उठाते हुए हैलट के माध्यम से जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। ... और पढ़ें

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