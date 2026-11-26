{"_id":"6b0819e27d8c8179b00372ab","slug":"video-kanpur-poor-condition-of-the-mandhana-ganga-barrage-singhpur-link-road-leads-to-constant-clouds-of-dust-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना गंगा बैराज सिंहपुर लिंक मार्ग की खराब सड़क दिनभर उड़ते हैं धूल के गुबार, राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: मंधना गंगा बैराज सिंहपुर लिंक मार्ग की खराब सड़क दिनभर उड़ते हैं धूल के गुबार, राहगीर परेशान
कानपुर गंगा बैराज स्टेट हाईवे से सिंहपुर लिंक मार्ग की सड़क बदहाल होने से दिनभर धूल के गुबार उड़ते रहते हैं। वाहनों के गुजरने पर सड़क से उठने वाली धूल राहगीरों और स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। धूल के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट भी बने हुए हैं, जहां रहने वाले लोग भी धूल से परेशान हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई महीने बीतने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। इससे सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है। लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत कराने और धूल से निजात दिलाने की मांग की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।