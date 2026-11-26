{"_id":"6b0819e27d8c8179b00372ab","slug":"video-kanpur-poor-condition-of-the-mandhana-ganga-barrage-singhpur-link-road-leads-to-constant-clouds-of-dust-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना गंगा बैराज सिंहपुर लिंक मार्ग की खराब सड़क दिनभर उड़ते हैं धूल के गुबार, राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर गंगा बैराज स्टेट हाईवे से सिंहपुर लिंक मार्ग की सड़क बदहाल होने से दिनभर धूल के गुबार उड़ते रहते हैं। वाहनों के गुजरने पर सड़क से उठने वाली धूल राहगीरों और स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। धूल के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट भी बने हुए हैं, जहां रहने वाले लोग भी धूल से परेशान हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई महीने बीतने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। इससे सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है। लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत कराने और धूल से निजात दिलाने की मांग की है।

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