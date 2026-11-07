कानपुर: घाटमपुर में डेढ़ करोड़ की तालाब भूमि भूमाफिया के चंगुल से आजाद

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कानपुर के घाटमपुर तहसील के पतारा गांव में डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की तालाब की जमीन को भूमाफिया के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। प्रशासन ने पुराने राजस्व अभिलेखों के आधार पर आठ लोगों की फर्जी भूमिधरी प्रविष्टियां निरस्त कर जमीन को दोबारा तालाब की श्रेणी में दर्ज करने का आदेश दिया है, जिससे गदगद ग्रामीणों ने मौके पर दीप जलाकर दिवाली मनाई।

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