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कानपुर: रामादेवी स्थित कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रॉमा सेंटर में बनी पुलिस चौकी

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 19 Nov 2026 03:08 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 03:08 PM IST







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रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रॉमा सेंटर में पुलिस चौकी बनकर तैयार हो गई है, जिसका संचालन इसी परिसर में किया जाएगा। अस्पताल में चौकी स्थापित होने से अब अराजकतत्वों का जमावड़ा कम होने के साथ मरीजों, तीमारदारों और स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी। ... और पढ़ें

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