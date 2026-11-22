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बीते 14 नवंबर को शहर को एक बड़े कारोबारी विशाल खंडेलवाल के इकलौते बेटे संभव खंडेलवाल की सिंहपुर स्थित रूद्र ग्रीन्स अपार्टमेंट की छठवीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरकर मौत हो गई थी मामले में विशाल खंडेलवाल ने छठवीं मंजिल के अपार्टमेंट संख्या 6A में रहने वाले भाई-बहन और मृतक की मित्र समेत चार लोगों के खिलाफ बिठूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन मामले में अभी तक संभव छठवीं मंजिल की बालकनी से नीचे कैसे गिरा इस सवाल पर पुलिस के हाथ खाली हैं जबकि मृतक के पिता लगातार बिठूर पुलिस से बेटे की मौत के कारण पुख्ता जवाब सबूत के साथ मांग रहे है।हालांकि अभी मामले में जांच कर रहे पुलिस पुलिस अधिकारी छुट्टी पर चल रहे है।

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