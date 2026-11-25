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कानपुर: मंधना चौराहे के पास बस्ती में सड़क तक फैला कूड़े का अंबार, साफ-सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल
मंधना चौराहे के पास बस्ती के अंदर भीड़भाड़ वाली मार्केट के नजदीक सफाई व्यवस्था बदहाल है। यहां सड़क किनारे जगह-जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कूड़ा सड़क तक फैलने से राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में दिनभर लोगों की आवाजाही बनी रहती है, इसके बावजूद नियमित सफाई न होने से गंदगी का दायरा बढ़ता जा रहा है। कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों को भी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई कर्मियों की ओर से नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में सफाई कर्मियों की कार्य राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में दिनभर लोगों की आवाजाही बनी रहती है, इसके बावजूद नियमित सफाई न होने से गंदगी का दायरा बढ़ता जा रहा है।
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