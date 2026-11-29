{"_id":"6b0bf959daf4cf206701ed49","slug":"video-kanpur-pile-of-trash-accumulates-near-manu-dwar-gateway-to-bithoor-tourists-forced-to-contend-with-filth-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिठूर के प्रवेश द्वार मनु द्वार के पास लगा कूड़े का अंबार, पर्यटकों को करना पड़ रहा गंदगी का सामना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऐतिहासिक नगरी बिठूर के प्रवेश द्वार माने जाने वाले मनु द्वार के ठीक पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है।यहां शराब ठेके के मालिक की ओर से यहां कचरा डलवाया जा रहा है। इससे प्रवेश द्वार के आसपास गंदगी फैल रही है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान और पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए बिठूर पहुंचते हैं। इसके बावजूद प्रवेश द्वार के पास सफाई व्यवस्था की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डलवाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और नगर पंचायत को नियमित सफाई करानी चाहिए।

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