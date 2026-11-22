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कानपुर: कन्या उच्च प्रथमिक विद्यालय के बाहर कूड़े का अंबार, बदबू से छात्राएं और शिक्षक परेशान
बिठूर रोड स्थित कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बैरी अकबरपुर के ठीक बाहर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सड़क किनारे जमा कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के बीच से होकर छात्राओं को विद्यालय आना-जाना पड़ता है। हालात यह हैं कि कूड़े से उठने वाली तेज बदबू विद्यालय के कक्षों तक पहुंच रही है, जिससे पढ़ाई के दौरान भी छात्राओं और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के आसपास गंदगी जमा होने से संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से कूड़ा उठाने और नियमित सफाई कराने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से जल्द कूड़ा हटवाने और नियमित सफाई कराने की मांग की है।
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