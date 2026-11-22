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कानपुर: कल्याणपुर-बिठूर रोड पर कूड़े का अंबार, सिटीएस बस्ती के सामने आधी सड़क तक फैली गंदगी
कल्याणपुर-बिठूर रोड पर सीटीएस बस्ती के ठीक सामने सड़क किनारे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कूड़ा सड़क की करीब आधी लेन तक फैल गया है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं, कूड़े से उठने वाली तेज दुर्गंध के चलते स्थानीय निवासी भी परेशान हैं। बदबू और गंदगी के बीच से लोगों को गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से कूड़े का उठान नहीं कराया जा रहा है।
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