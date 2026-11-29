{"_id":"6b0bf9868c507e351f0607e5","slug":"video-kanpur-pile-of-filth-accumulates-at-the-entrance-of-a-primary-school-foul-odor-spreads-in-the-vicinity-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश द्वार पर लगा गंदगी का अंबार, आसपास फैल रही है दुर्गंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर के प्राथमिक विद्यालय प्रथम के मुख्य प्रवेश द्वार के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। विद्यालय के गेट के ठीक सामने कूड़ा जमा होने से बच्चों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के चलते आसपास दुर्गंध भी फैल रही है। विद्यालय में रोजाना पढ़ने आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। इसके बावजूद जिम्मेदारों की ओर से सफाई नहीं कराई जा रही है। स्थानीय लोगों ने विद्यालय के प्रवेश द्वार के पास नियमित सफाई कराने की मांग की है।

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