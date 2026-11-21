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कानपुर के रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रॉमा सेंटर में शुक्रवार को डॉ. हरिदत्त नेमी ने फीता काटकर नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया, जहां चौकी प्रभारी शुभम पांडे समेत छह पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। चौकी बनने से अस्पताल परिसर में होने वाली वाहन चोरी और अराजकता पर अंकुश लगेगा, वहीं पहले ही दिन परिसर के पीछे शराब पी रहे तीन लोगों को पकड़कर हिदायत दी गई।

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