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कानपुर: परमपुरवा में खड़ी कार में अचानक भड़की भीषण आग, लपटें उठती देख इलाके में मचा हड़कंप

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 10:18 AM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 10:18 AM IST







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कानपुर के थाना जूही क्षेत्र स्थित परमपुरवा में एक खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कुछ ही देर में पूरी कार जलकर खाक हो गई। आग की लपटें उठती देख इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ... और पढ़ें

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