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कानपुर: श्रद्धाभाव से मना गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस व गुरु गोविंद सिंह जी का गुरु गद्दी दिवस
कानपुर के रतनलाल नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा (रजिस्टर्ड) में मंगलवार को मूल नानकशाही कैलेंडर के तहत श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिवस व श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पावन गुरु गद्दी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भाई साहब भाई अमर सिंह व स्त्री सत्संग की बीवियों ने गुरबाणी कीर्तन से संगत को निहाल किया और समापन के बाद गुरु का चाय लंगर वितरित किया गया।
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