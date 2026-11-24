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कानपुर: श्रद्धाभाव से मना गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस व गुरु गोविंद सिंह जी का गुरु गद्दी दिवस

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 03:42 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 03:42 PM IST







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कानपुर के रतनलाल नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा (रजिस्टर्ड) में मंगलवार को मूल नानकशाही कैलेंडर के तहत श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिवस व श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पावन गुरु गद्दी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भाई साहब भाई अमर सिंह व स्त्री सत्संग की बीवियों ने गुरबाणी कीर्तन से संगत को निहाल किया और समापन के बाद गुरु का चाय लंगर वितरित किया गया। ... और पढ़ें

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