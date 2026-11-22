{"_id":"6b02bf36c26e25c00b0e05c7","slug":"video-kanpur-lack-of-footpaths-and-soil-filling-along-cc-road-poses-risk-of-damage-from-heavy-vehicles-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सीसी सड़क के किनारे फुटपाथ और मिट्टी नहीं डलवाई, भारी वाहनों से टूटने का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: सीसी सड़क के किनारे फुटपाथ और मिट्टी नहीं डलवाई, भारी वाहनों से टूटने का खतरा
कल्याणपुर में आवास विकास संख्या एक में लाखों रुपये की लागत से बनाई गई सीसी सड़क के किनारे ठेकेदार ने फुटपाथ का निर्माण नहीं कराया है। इतना ही नहीं, सड़क के दोनों ओर मिट्टी भी नहीं डलवाई गई है। इससे सड़क के किनारे खाली हिस्से कमजोर पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से भारी वाहनों का भी आवागमन होता है। ऐसे में वाहनों के सड़क के किनारे उतरने से सीसी सड़क के किनारे टूटने का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के साथ ही किनारों पर मिट्टी भराई और फुटपाथ का निर्माण कराया जाना चाहिए था, ताकि लाखों रुपये की लागत से बनी सड़क जल्द क्षतिग्रस्त न हो। संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।