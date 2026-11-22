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कल्याणपुर में आवास विकास संख्या एक में लाखों रुपये की लागत से बनाई गई सीसी सड़क के किनारे ठेकेदार ने फुटपाथ का निर्माण नहीं कराया है। इतना ही नहीं, सड़क के दोनों ओर मिट्टी भी नहीं डलवाई गई है। इससे सड़क के किनारे खाली हिस्से कमजोर पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से भारी वाहनों का भी आवागमन होता है। ऐसे में वाहनों के सड़क के किनारे उतरने से सीसी सड़क के किनारे टूटने का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के साथ ही किनारों पर मिट्टी भराई और फुटपाथ का निर्माण कराया जाना चाहिए था, ताकि लाखों रुपये की लागत से बनी सड़क जल्द क्षतिग्रस्त न हो। संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

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