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कानपुर में निचली गंग नहर में पानी का प्रवाह कम होने से हजारों किसानों के सामने सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। नहर के किनारे बसे गांवों में किसान पानी के लिए परेशान हैं। इसका सबसे अधिक असर सब्जी की खेती करने वाले किसानों पर पड़ रहा है। वहीं, गेहूं की बुवाई का समय नजदीक आने के साथ ही खेतों की पलेवा (बुवाई से पहले सिंचाई) के लिए भी किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में फसलों की तैयारी प्रभावित होने की आशंका है।

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