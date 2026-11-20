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कानपुर में ठेलों पर बिकने वाले बासी और पुराने मोमोज खाने से बच्चों में पेचिश (दस्त व पेट दर्द) और पेट के संक्रमण की समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते हैलट अस्पताल के बाल रोग विभाग में प्रतिदिन 30 से 35 बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से गंभीर स्थिति वाले 3 से 4 बच्चों को रोज भर्ती करना पड़ रहा है, वहीं डॉक्टरों ने अभिभावकों को बच्चों को स्ट्रीट फूड से दूर रखकर घर का ताजा भोजन व उबला पानी देने की सलाह दी है।

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