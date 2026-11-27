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कानपुर: हिंदू आध्यात्मिक मेले में गीता पाठ संगोष्ठी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज बाेले- गीता देती है संतुलन की राह

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 27 Nov 2026 02:36 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 02:36 PM IST







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कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क में चल रहे हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले की गीता पाठ संगोष्ठी में पहुंचे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि तनाव से लोग असंतुलित जीवन की ओर बढ़ते हैं। संगोष्ठी के दौरान उन्होंने जीवन में मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए गीता के उपदेशों को अपनाने का आह्वान किया। ... और पढ़ें

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