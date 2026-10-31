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कानपुर: फजलगंज अपराजिता सेंटर में रामा मेडिकल कॉलेज का निशुल्क स्वास्थ्य शिविर
कानपुर के फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र स्थित अमर उजाला अपराजिता सेंटर में रामा मेडिकल कॉलेज के सहयोग से एक भव्य निशुल्क स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, कामकाजी महिलाओं और क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर अपनी स्वास्थ्य जांच कराई और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया।
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