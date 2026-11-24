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कानपुर: आस्था के नाम पर घाटों पर फैलाई गंदगी, गंगा किनारे जमा पूजन सामग्री
बिठूर में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पूजा-अर्चना के लिए घाटों पर उमड़े श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा। स्नान और पूजा-पाठ के बाद घाटों पर फूल-मालाएं और अन्य पूजन सामग्री गंगा किनारे ही छोड़ दी गई। इससे घाटों के आसपास गंदगी फैल गई है। गंगा तट पर जगह-जगह पूजन सामग्री के ढेर जमा हो गए हैं। एक ओर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की। वहीं दूसरी ओर घाटों पर फैली गंदगी स्वच्छता के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। घाटों की नियमित सफाई नहीं होने पर यहां आने वाले अन्य श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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