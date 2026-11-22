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कानपुर: थाने के सामने जीटी रोड किनारे खड़े दर्जनों वाहन बन रहे राहगीरों के लिए मुसीबत
कल्याणपुर थाने के सामने जीटी रोड की लेन पर दर्जनों वाहन यमराज बनकर खड़े हैं। विभिन्न कानूनी मामलों और सड़क हादसों में जब्त किए गए इन वाहनों को थाना परिसर में पर्याप्त जगह न होने के कारण सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया है। लंबे समय से एक ही स्थान पर खड़े इन वाहनों की वजह से जीटी रोड की एक लेन का काफी हिस्सा घिरा रहता है। इससे सड़क पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर व्यस्त समय में वाहनों के निकलने के लिए कम जगह बचने से जाम और हादसों का खतरा बना रहता है। थाने के सामने ही सड़क पर इस तरह वाहनों का जमावड़ा होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
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