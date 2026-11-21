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कानपुर: सिद्धनाथ घाट पर आस्था से खिलवाड़, खुले में फेंकी गईं देवी-देवताओं की मूर्तियां और पूजा सामग्री

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:25 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:25 PM IST







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कानपुर के जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ घाट पर भगवान की मूर्तियों समेत अन्य पूजन सामग्री को खुले में ही फेंक दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुंच रही है। घाट परिसर में इस तरह पूजन सामग्री बिखरी होने से स्थानीय लोगों और दर्शनार्थियों में खासी नाराजगी है। ... और पढ़ें

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