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कानपुर देहात: कपड़े की दुकान से लौट रहे युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 09 Sep 2026 11:19 AM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 11:19 AM IST

कानपुर देहात के गजनेर में दुकान से घर लौट रहे 24 वर्षीय कपड़ा व्यापारी अमन भदौरिया की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर जिठरौली तिराहे पर जाम लगाया, जिसे पुलिस ने आश्वासन देकर खुलवाया। ... और पढ़ें

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