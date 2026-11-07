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कानपुर: दीपोत्सव पर लाल बंगला बाजार में उमड़ी भीड़, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहा पुलिस बल

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 11:34 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 11:34 AM IST







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धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के पावन पर्व पर चकेरी के प्रसिद्ध लाल बंगला बाजार में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। त्योहारी सीजन में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल चप्पे-चप्पे पर तैनात रहा। ... और पढ़ें

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