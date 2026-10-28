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कानपुर: नगर आयुक्त के वॉकआउट से भड़के पार्षद, नगर निगम परिसर में धरने पर बैठे; नारेबाजी
कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में अधिवक्ताओं की मौजूदगी पर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के अधिकारियों संग वॉकआउट करने के बाद मामला और गरमा गया है। नगर आयुक्त के इस रवैये के विरोध में नाराज पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य नगर निगम परिषद/परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पार्षदों ने नगर आयुक्त और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तानाशाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने व शासन से शिकायत करने का ऐलान किया है।
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