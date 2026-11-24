{"_id":"6b05300086d491ecf60668e4","slug":"video-kanpur-clogged-drains-in-mandhana-cause-sewage-water-to-spill-onto-the-road-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना में चोक नालियों से सड़क पर भर रहा सीवर का पानी, परेशान लोग बोले- आसपास फैली रहती है दुर्गंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना में नालियां चोक होने से मुख्य सड़क और घरों के सामने बदबूदार सीवर का पानी भर गया है। स्थानीय लोगों को सड़क से गुजरने में काफी परेशानी हो रही है। राहगीर गंदे पानी के बीच से निकलने को मजबूर हैं। वहीं, घरों के सामने जलभराव होने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या के चलते आसपास दुर्गंध फैली रहती है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से नालियों की सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। लोगों ने समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है।

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