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कानपुर: नए साल से पहले कैंट इलाके में तेज हुई साफ-सफाई, सड़कों व सार्वजनिक स्थलों को संवारने में जुटीं टीमें

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 12:59 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 12:59 PM IST







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नए साल के स्वागत को लेकर कानपुर छावनी परिषद ने कैंट इलाके को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विशेष साफ-सफाई अभियान शुरू करा दिया है। इस पहल के तहत क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में नियमित रूप से सफाई कार्य कराया जा रहा है, जिससे नए वर्ष में पूरा कैंट इलाका आकर्षक और सुव्यवस्थित नजर आए। ... और पढ़ें

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