{"_id":"6b05787c01b07eb3c20211ce","slug":"video-kanpur-childrens-park-in-lavkush-nagar-in-a-state-of-neglect-despite-installation-of-swings-worth-lakhs-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: लाखों के झूले अन्य सुविधाएं, फिर भी बदहाल पड़ा लवकुश नगर का चिल्ड्रन पार्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लवकुश नगर में बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया चिल्ड्रन पार्क बदहाली का शिकार है। पार्क में लाखों रुपये की लागत से झूले और अन्य सुविधाएं लगाई गई हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में पूरा परिसर जंगली घास और झाड़ियों से घिरा हुआ है। जगह-जगह गंदगी पसरी होने से पार्क की स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में बच्चे पार्क में खेलने से वंचित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क की नियमित सफाई और रखरखाव न होने से सरकारी धन से विकसित की गई सुविधा का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। नगर पंचायत को पार्क की सफाई कराकर नियमित देखरेख की व्यवस्था करनी चाहिए।

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