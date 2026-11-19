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कानपुर: त्रिमूर्ति मंदिर के पास बीच में खड़ा रहा बुलडोजर, दिनभर लगता रहता है जाम

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 19 Nov 2026 03:07 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 03:07 PM IST







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कानपुर के चकेरी क्षेत्र में त्रिमूर्ति मंदिर के पास सीवर लाइन के कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे और बीच में बुलडोजर खड़े रहने के कारण बुधवार को इलाके में जाम लगता रहा। सड़क पर खुदाई और मशीनरी खड़ी होने से वाहन चालकों व राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। ... और पढ़ें

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