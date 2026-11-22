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कानपुर: सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर बांटा गया 500 लीटर कढ़ाई वाला दूध
कानपुर के किदवई नगर में समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और राहगीरों व स्थानीय लोगों को करीब 500 लीटर कढ़ाई वाला दूध वितरित किया। इस सेवा कार्यक्रम में मुख्य रूप से बंटी यादव, अर्पित यादव समेत बड़ी संख्या में सपाई व स्थानीय लोग मौजूद रहे।
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