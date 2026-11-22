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कानपुर: सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर बांटा गया 500 लीटर कढ़ाई वाला दूध

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 22 Nov 2026 03:05 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 03:05 PM IST







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कानपुर के किदवई नगर में समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और राहगीरों व स्थानीय लोगों को करीब 500 लीटर कढ़ाई वाला दूध वितरित किया। इस सेवा कार्यक्रम में मुख्य रूप से बंटी यादव, अर्पित यादव समेत बड़ी संख्या में सपाई व स्थानीय लोग मौजूद रहे। ... और पढ़ें