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हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले के अंतर्गत 1008 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस यात्रा में महिलाओं ने पूरे उत्साह, श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ सहभागिता की। कलश यात्रा के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और नारी शक्ति का सुंदर संदेश दिया गया। इस आयोजन में गायत्री परिवार एवं अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार की सहभागिता रही। कार्यक्रम में पूनम द्विवेदी, पूनम शुक्ला, रामा देवी, प्रियंका सिंह, शालिनी एवं ज्योति सिंह सहित अनेक महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

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