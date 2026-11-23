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बिठूर में अमर उजाला की खबर का बड़ा असर हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई चौराहे के पास स्थित ओपन जिम पार्क परिसर में शराबियों ने अड्डा बना रखा था। पार्क में शराब की खाली बोतलें, ग्लास और नमकीन के खाली पैकेट जगह-जगह पड़े रहते थे। इससे पार्क में आने वाले लोगों को गंदगी और दुर्गंध का सामना करना पड़ता था। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद नगर पंचायत बिठूर ने पार्क परिसर की सफाई करा दी है। अब पार्क साफ-सुथरा नजर आने लगा है।

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