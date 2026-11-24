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कानपुर के फूलबाग इलाके में सैंडविच की दुकान हटाने को लेकर चौकी प्रभारी विनोद जायसवाल और दुकानदार कार्तिक त्रिपाठी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकानदार ने रुपये न देने पर रोज परेशान करने का आरोप लगाया जबकि दरोगा ने शराब पिलाने की बात कहकर दुकान हटाने को कहा, वहीं कोतवाली एसीपी अमित कुमार पांडे ने मामले की जांच जारी होने की बात कही है।

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