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कानपुर में लोक आस्था के महापर्व की धूम, भव्य रूप से सजा अर्मापुर छठ पूजा घाट

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 04:34 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 04:34 PM IST







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कानपुर के अर्मापुर स्थित छठ पूजा घाट को लोक आस्था के महापर्व छठ के मद्देनजर पूरी तरह से सजा दिया गया है। घाट पर भव्य रोशनी, साफ-सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में व्रती पहुंचकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। ... और पढ़ें

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