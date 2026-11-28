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किदवई नगर के-ब्लॉक के श्री राधा माधव मंदिर चल रही श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन शनिवार को कथा वाचक डॉ. संजय कृष्ण सलिल महाराज ने कहा कि भागवत कथा ऐसी होनी चाहिए जिससे यजमान का आध्यात्मिक कल्याण हो। कथा में देववाणी और संस्कृत का समावेश आवश्यक है। केवल भीड़ जुटाना कथा की सार्थकता नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को भक्ति और धर्म के मार्ग पर ले जाना होना चाहिए। इस दौरान महाराज ने ‘बस इतनी तमन्ना है श्याम तुम्हें देखूं’ भजन सुनाया तो श्रद्धालु भक्ति में झूम उठे। कथा में संयोजक ज्ञानेश मिश्र, आनंद प्रकाश दीक्षित, मोहन मिश्रा, डॉ. शुभा मिश्रा, शशांक दीक्षित , पंडित तारापति शास्त्री, उमेश मिश्रा, सौरभ पांडेय, राहुल शर्मा और केके गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।

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