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निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन की कानपुर शाखा द्वारा आयोजित ऐतिहासिक ‘कानपुर अधिवेशन’ (1926–2026) के दो दिवसीय शताब्दी वर्ष समारोह के पहले दिन शनिवार को देशभर से आए साहित्यकारों व विद्वानों ने शिरकत की। उद्घाटन सत्र में स्मारिका व पुस्तकों के विमोचन के बाद वैचारिक सत्र में रवीन्द्रनाथ, श्री अरविंद और बांग्ला साहित्य पर व्याख्यान हुए, जबकि शाम को विभिन्न शहरों से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांधा।

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