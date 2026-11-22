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कानपुर: आवार कुत्तों को लेकर अपार्टमेंट के लोगों में भय का माहौल, दो को काटा, निवासियों ने किया प्रदर्शन
सिंहपुर स्थित गुलमोहर ग्रीन्स अपार्टमेंट में आवार कुत्तों की समस्या को लेकर रविवार को दो दर्जन से अधिक निवासियों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि परिसर में कुत्तों की आवाजाही से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को परेशानी हो रही है। कुत्तों के अचानक सामने आने से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।बच्चों का बाहर खेलना भी मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदारों से समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की। साथ ही कहा कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और जानवरों को भी नुकसान न पहुंचे। कुत्ते एक हॉकर को काटने के साथ एक महिला रेजिडेंट अंजली शुक्ला पर हमला कर काट चुके हैं। प्रदर्शन में मयंक अग्रवाल, शुभ्रांशु श्रीवास्तव, कुंदन श्रीवास्तव, चंद्रशेखर, आरके श्रीवास्तव, विनीता, कमला और संध्या सहित अन्य निवासी मौजूद रहे।
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