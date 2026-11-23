{"_id":"6b03eb1a0143cf908d066583","slug":"video-kannauj-police-flag-hoisted-personnel-take-a-pledge-of-dedication-to-duty-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कन्नौज: पुलिस ध्वज फहराकर जवानों को दिलाया कर्तव्यनिष्ठा का संकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुलिस झंडा दिवस पर सोमवार को पुलिस लाइंस स्थित क्वार्टर गार्द में समारोह आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने पुलिस ध्वज फहराकर सलामी दी और पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान एसपी ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की ओर से भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ध्वज उत्तर प्रदेश पुलिस के शौर्य, पराक्रम, कर्तव्यपरायणता और उत्कृष्ट सेवाओं का प्रतीक है। इसकी गरिमा बनाए रखना प्रत्येक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्कृष्ट कार्यों और योगदान के लिए 23 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस ध्वज प्रदान किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस देश का पहला राज्य पुलिस बल है, जिसे उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए पुलिस कलर यानी पुलिस ध्वज से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि पूरे पुलिस विभाग के लिए गौरव का विषय है। इसी क्रम में जिले के सभी थानों और चौकियों में भी पुलिस ध्वज ससम्मान फहराकर पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने ध्वज के सम्मान और विभागीय दायित्वों के प्रति निष्ठा बनाए रखने का संकल्प लिया।

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