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जौनपुर जिले के मड़ियाहूं कोतवाली परिसर में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने पुलिसकर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने संविधान के महत्व और उनके दायित्वों के प्रति सभी को जागरूक किया। मिश्रा ने कहा कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। यह भारत की आत्मा है और देश का आधार है। यह प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मार्ग दिखाता है। पुलिसकर्मियों को इन सिद्धांतों का पालन करने की प्रेरणा दी गई।

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