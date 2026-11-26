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वैवाहिक सीजन को लेकर मैरिज लॉन के आसपास पुलिस का पहरा
जौनपुर में वैवाहिक सीजन में आमजन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने मैरिज लॉन और उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद के सभी प्रमुख मैरिज लॉन के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती कर सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। इस संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी गोल्डी गुप्ता ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी।
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