{"_id":"6b0a5026adc26eac0405606b","slug":"video-jaunpur-police-raided-an-alleged-deh-vyapar-and-took-several-young-men-and-women-into-custody-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कथित देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, युवक-युवतियों को ले गई टीम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर जिले के मछलीशहर नगर के कृपाशंकर नगर मोहल्ले में कथित देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुलिस टीम मौके से कुछ युवक-युवतियों को अपने साथ ले गई। कार्रवाई के दौरान मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई। नागरिकों ने पुलिस को मामले से जुड़ी जानकारी दी। मोहल्ले के लोगों के अनुसार, संबंधित स्थान पर संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं।

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