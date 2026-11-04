{"_id":"6aeb70627da48ace940e2bea","slug":"video-jaunpur-ahead-of-dhanteras-dig-inspected-security-in-markets-and-conducted-a-foot-patrol-in-bullion-market-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जौनपुर: धनतेरस से पहले डीआईजी ने परखी बाजारों की सुरक्षा, सर्राफा मंडी में की पैदल गश्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर। दीपावली और धनतेरस पर बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए बुधवार को वाराणसी परिक्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण ने शहर के प्रमुख बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सर्राफा मंडी से कोतवाली तिराहे तक निरीक्षण किया। साथ ही सर्राफा कारोबारियों और अन्य व्यापारियों के साथ बैठक कर दुकानों की सुरक्षा मजबूत रखने और सीसीटीवी कैमरे चालू रखने के निर्देश दिए। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह भी मौजूद रहे। बाजारों में पैदल गश्त कर परखी सुरक्षा डीआईजी ने सद्भावना पुल से अशोक टॉकीज तिराहा, सर्राफा मंडी और चहारसू चौराहा होते हुए कोतवाली तिराहे तक पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की सतर्कता और सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर त्योहार के दौरान आने वाली सुरक्षा संबंधी समस्याओं और उनके सुझावों की जानकारी ली। व्यापारियों को दिए सुरक्षा के निर्देश इसके बाद कोतवाली परिसर में व्यापारियों के साथ बैठक हुई। इसमें सर्राफा दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, उनकी क्रियाशीलता और सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल पर चर्चा की गई। डीआईजी ने व्यापारियों से दुकानों के आसपास सतर्कता बरतने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की। भीड़ नियंत्रण और यातायात पर विशेष जोर डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को बाजारों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और लगातार पैदल गश्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने त्योहार के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु रखने, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करने और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही भीड़ नियंत्रण और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए।

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