{"_id":"6b08374364e2bed8e40d01df","slug":"video-45-minutes-of-sports-and-physical-activities-to-be-mandatory-in-every-school-sports-will-foster-the-all-round-development-of-children-sports-minister-girish-yadav-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"हर विद्यालय में 45 मिनट खेलकूद अनिवार्य, खेलों से होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास: खेल मंत्री गिरीश यादव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर। बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित जनपद स्तरीय दो दिवसीय 48वीं बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव ने ध्वजारोहण और मशाल प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रत्येक विद्यालय में 45 मिनट खेलकूद अनिवार्य किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद विभिन्न विकास खंडों से आए बच्चों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। दो दिवसीय आयोजन में खेल प्रतियोगिताओं के साथ लोकगीत, लोकनृत्य और नाटक की प्रस्तुतियां भी होंगी।

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