उरई के रामपुरा ड्रग्स फैक्टरी मामले में पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई

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उत्तर प्रदेश के उरई जिले के डकोर कोतवाली क्षेत्र स्थित रामपुरा गांव में पकड़ी गई अवैध एमडी ड्रग्स फैक्टरी के मामले में पुलिस अधीक्षक ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। अपने हल्का क्षेत्र में इतनी बड़ी अवैध फैक्टरी संचालित होने की भनक तक न लगने और गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने डकोर थाने में तैनात दरोगा प्रेमपाल, सिपाही राजेश वर्मा और अंकित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि डीआरआई और एटीएस की छापेमारी के बाद से सुरक्षा व जांच एजेंसियां लगातार जिले में डेरा डाले हुए हैं और नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी हैं।

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