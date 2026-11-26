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जालौन के आटा थाना क्षेत्र में सूरहती गांव के पास गुरुवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मजदूरी करने जा रहे बाइक सवार युवक ज्ञानेंद्र की मौत हो गई व चचेरा भाई घायल हो गया, जबकि भागने के दौरान ट्रक ने तीन अन्य बाइकों को टक्कर मारकर चार-पांच लोगों को चोटिल कर दिया। हादसे से भड़के परिजनों और ग्रामीणों ने सुबह करीब नौ बजे राठ-चंडौत मार्ग पर जाम लगाकर शव उठने से रोक दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और मौके पर एसडीएम, सीओ समेत चार थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही।

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