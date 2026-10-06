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जालौन में खाद किल्लत से किसान परेशान, घंटों लाइन में लगने के बाद खाली हाथ

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 06 Oct 2026 04:12 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 04:12 PM IST







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उरई मंडी में खाद की किल्लत से किसान बेहाल हैं। कृषि विभाग के पर्याप्त उपलब्धता के दावों के विपरीत मंडी में खाद लेने के लिए किसानों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसानों ने सोसायटी संचालक पर कालाबाजारी में खाद बेचने और कतार में खड़े किसानों को खाद खत्म होने का बहाना बनाकर लौटाने का गंभीर आरोप लगाया है। ... और पढ़ें

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