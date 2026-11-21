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चिन्मय ग्रामोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चल रहे नौ दिवसीय श्रीराम कथा महोत्सव के पांचवें दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और योगगुरु स्वामी रामदेव पहुंचे। उन्होंने कथा में मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित किया। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कलियुग में भगवान का नाम और स्मरण ही जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। परमात्मा भक्तों की कितनी भी परीक्षा लें, उन्हें प्रभु के प्रति अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सोमनाथ और अयोध्या धाम भव्यता के साथ जगमगा रहे हैं। भगवान श्रीकृष्ण चाहेंगे तो आने वाले समय में मथुरा धाम भी जगमगाएगा। उन्होंने सनातन संस्कृति, आस्था और प्रभु भक्ति के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

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