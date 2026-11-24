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कटरा। दिगंबर जैन संभवनाथ मंदिर में मंगलवार को 108 सुफल सागर की अध्यक्षता में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ के जन्म व तप कल्याणक महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। शोभायात्रा में शामिल ऊंटों की जोड़ी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। दिगंबर जैन मंदिर श्रावस्ती के अध्यक्ष संजीव जैन ने बताया कि श्रावस्ती को तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ की जन्मभूमि माना जाता है। यहां उनके जीवन के चार प्रमुख कल्याणक गर्भ, जन्म, तप और केवल ज्ञान संपन्न हुए थे। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की तिथि भगवान संभवनाथ के जन्म कल्याणक और चातुर्मास समापन के बाद साधुओं के विहार के कारण जैन समाज में पुण्यदायी मानी जाती है। यह मंदिर का मुख्य वार्षिक उत्सव है। महोत्सव की शुरुआत मंदिर परिसर में ध्वजारोहण, भगवान संभवनाथ की पद्मासन प्रतिमा के पंचामृत अभिषेक और विशेष शांतिधारा के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने भगवान के जन्म और तप कल्याणक के उपलक्ष्य में सामूहिक विधान, अष्टद्रव्य से पूजा-अर्चना और आरती की। निकाली गई रथयात्रा प्राचीन शोभनाथ मंदिर परिसर में रथयात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं के लिए पारंपरिक मेले और भंडारे का आयोजन भी हुआ। रथ में नवीन जैन बैठे थे। वहीं, दिल्ली से आए बच्ची लाल जैन ने सारथी की भूमिका निभाई। शोभायात्रा में शामिल ऊंटों की जोड़ी लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर नरेंद्र जैन, कुबेर, दरियाबाद से सुमित जैन, लखनऊ के गौरव जैन, बहराइच के रूपेश जैन, जागेश जैन, महामंत्री नवीन जैन, उपाध्यक्ष महेंद्र जैन, सुरेंद्र जैन, प्रकाश जैन, संजीव जैन और पुजारी सुनील जैन सहित कई लोग मौजूद रहे।

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