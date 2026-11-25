{"_id":"6b06f5d76f03b4f1070bb08a","slug":"video-danger-lurks-in-the-haze-department-busy-with-the-formality-of-issuing-fines-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"धुंध की आड़ में खड़ा काल, चालान की औपचारिकता में जुटा विभाग; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ठंड का मौसम शुरू होने के साथ ही सुबह और शाम धुंध तथा कोहरा देखने को मिल रहा है। वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन समेत जिले के तीन राजमार्गों पर धुंध व कोहरे का आवरण और भी घना हो जा रहा है। इन सबके बीच सड़कों पर अनधिकृत रूप से खड़े भारी वाहन हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। दूसरी तरफ, एआरटीओ विभाग केवल वाहनों का चालान कर औपचारिकताएं निभाने में जुटा है।

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