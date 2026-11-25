{"_id":"6b06f5d76f03b4f1070bb08a","slug":"video-danger-lurks-in-the-haze-department-busy-with-the-formality-of-issuing-fines-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"धुंध की आड़ में खड़ा काल, चालान की औपचारिकता में जुटा विभाग; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धुंध की आड़ में खड़ा काल, चालान की औपचारिकता में जुटा विभाग; VIDEO
ठंड का मौसम शुरू होने के साथ ही सुबह और शाम धुंध तथा कोहरा देखने को मिल रहा है। वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन समेत जिले के तीन राजमार्गों पर धुंध व कोहरे का आवरण और भी घना हो जा रहा है। इन सबके बीच सड़कों पर अनधिकृत रूप से खड़े भारी वाहन हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। दूसरी तरफ, एआरटीओ विभाग केवल वाहनों का चालान कर औपचारिकताएं निभाने में जुटा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।