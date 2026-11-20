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फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र के बछगांव चौराहा के पास बृहस्पतिवार देर शाम जन्मदिन कार्यक्रम में जा रहे बाइक सवार दो युवकों को एक अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके घायल साथी का ट्रॉमा सेंटर में उपचार जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को परिजन को सौंपा और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। थाना पचोखरा क्षेत्र के गांव पखनपुरा निवासी ललित बघेल (28) अपने दोस्त आकाश (20) के साथ उसकी ननिहाल गढ़ी एवरन में आयोजित जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। बृहस्पतिवार देर शाम जैसे ही उनकी बाइक बछगांव चौराहा के पास पहुंची, तभी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दोनों युवक बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरे। सूचना पर नारखी पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस के जरिये दोनों घायलों को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद ललित को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल आकाश को भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। देर रात सूचना मिलने पर परिजन रोते-बिलखते पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। परिजन के अनुसार ललित अविवाहित था, कारपेंटर का काम करता था और दो भाइयों व दो बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी मौत से मां राजनदेवी समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ टूंडला शेखर सेंगर ने बताया कि बछगांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार ललित की मौत हो गई है और उसके साथी आकाश का उपचार चल रहा है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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